В Раде призвали пристроить Федорова в правительство

Геращенко: Премьеру Корецкому стоит взять уволенного Федорова в правительство

Отправленного в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова стоит пригласить в правительство. Об этом заявила депутат Верховной Рады Ирина Геращенко в Telegram-канале.

«Призвала премьера Корецкого, которому Рада дала огромный кредит доверия, продемонстрировать субъектность, пригласить в правительство Федорова», — написала Геращенко.

Украина, по ее словам, якобы устала от «кадровой чехарды, непрофессионализма и самодурства».

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Курченко заявил, что Михаила Федорова необходимо арестовать по обвинению в попытке госпереворота, так как он открыто критиковал президента страны Владимира Зеленского.