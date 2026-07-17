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09:01, 17 июля 2026Бывший СССР

В Раде призвали пристроить Федорова в правительство

Геращенко: Премьеру Корецкому стоит взять уволенного Федорова в правительство
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Отправленного в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова стоит пригласить в правительство. Об этом заявила депутат Верховной Рады Ирина Геращенко в Telegram-канале.

«Призвала премьера Корецкого, которому Рада дала огромный кредит доверия, продемонстрировать субъектность, пригласить в правительство Федорова», — написала Геращенко.

Украина, по ее словам, якобы устала от «кадровой чехарды, непрофессионализма и самодурства».

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Курченко заявил, что Михаила Федорова необходимо арестовать по обвинению в попытке госпереворота, так как он открыто критиковал президента страны Владимира Зеленского.

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