Гималайский медведь убил женщину из-за орешков

В японской префектуре Ниигата умерла женщина, пострадавшая в результате нападения гималайского медведя. Причиной участившихся нападений хищников может быть нехватка буковых орешков, сообщает The Japan Times.

1 октября хищник пришел в село Сэкикава и напал на 73-летнюю Такако Саито. Сосед нашел пострадавшую, когда животное уже ушло. Она лежала без сознания во дворе своего дома, из ран на ее лице и голове текла кровь. Спустя 10 дней женщина скончалась.

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С апреля в префектуре было зафиксировано девять нападений гималайских медведей, однако человеческих жертв до сих пор удавалось избежать. До гибели Такако Саиты медведи не убивали людей в Ниигате в течение 19 лет.

Участившиеся нападения связывают с нехваткой буковых орешков, которыми питаются медведи. Из-за нее опасные звери чаще приближаются к населенным пунктам, где в последние годы остается все меньше и меньше жителей. Другим фактором является увеличение числа туристов и грибников.

На острове Хонсю, где располагается Ниигата, встречаются гималайские медведи с черной шерстью и белым пятном на груди. Длина самцов этого вида составляет 150=170 сантиметров, а вес — от 120 до 140 килограммов, самки заметно мельче.

В октябре 2019 года сообщалось, что в японском городе Уонума, префектура Ниигато, медведь серьезно ранил четырех человек. На кадрах, снятых видеорегистратором проезжающей машины, медведь оставляет свою жертву на полу гаража и выскакивает на улицу.