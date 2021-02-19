Медведь спрятался под сиденьем в туалете и укусил женщину за ягодицу

В американском штате Аляска медведь спрятался в туалете и укусил женщину. Об этом сообщает радиостанция KTOO.

Инцидент произошел, когда Шеннон Стивенс (Shannon Stevens) из города Хейнс решила провести выходные в загородной юрте на берегу озера Чилкат. Вечером она отправилась в туалет, который был на улице. «Прихожу, сажусь на сиденье, и кто-то немедленно кусает меня за ягодицу, — утверждает женщина. — Я подпрыгнула и закричала».

На шум прибежал ее брат Эрик Стивенс (Erik Stevens). Он включил фонарик, открыл крышку сиденья и заглянул внутрь. «А там на уровне туалетного сиденья или, может, сантиметров на пять ниже, на меня смотрит огромная медвежья морда», — рассказывает он. Мужчина захлопнул крышку и вместе с сестрой бросился в юрту. Они не выходили на улицу до утра.

Хотя рана была неопасной, ее все же пришлось промыть и перевязать. «По ощущениям это был единственный укол, — говорит женщина. — Может, даже не укус. Медведь мог ударить меня когтем».

Когда они проверили туалет на следующий день, хищник уже ушел. По мнению биолога Карла Коха (Carl Koch), который осмотрел следы на месте происшествия, на женщину напал черный медведь. Также на Аляске водятся бурые и белые медведи.

Барибал, или черный медведь, — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей. В Северной Америке нападения черных медведей заканчиваются гибелью человека не чаще раза в год. В Саскачеване таких случаев не было с 1983 года.

В начале февраля недалеко от того же города на сноубордиста напал бурый медведь. В результате мужчина получил травмы головы и рук.