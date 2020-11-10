Мать зарычала как маньяк на погнавшегося за ее сыном медведя

В американском населенном пункте Хейнс, штат Аляска, мать зарычала на медведя, который погнался за ее сыном. Об этом сообщает издание Newsweek.

Шеннон Кейтон (Shannon Caton) послала сына на улицу, чтобы запереть автомобиль. Выйдя во двор, мальчик обнаружил там медведя и бросился обратно в дом. Хищник побежал за ним, но ребенок успел захлопнуть дверь.

Когда мальчик рассказал Кейтон о случившемся, она не поверила и открыла дверь, чтобы проверить. Медведь попытался войти и замахнулся лапой, чтобы ударить женщину. «Я посмотрела ему прямо в глаза, зарычала и закричала как маньяк», — утверждает она.

Кейтон сделала выпад в сторону животного, чтобы заставить его отойти, захлопнула дверь и схватила ружье. «Мой пес немного побегал за ним, но медведь не отступал, — говорит она. — Тогда я просто четыре раза разрядила в него ружье, заряженное дробью 12 калибра».

Ранее сообщалось, что в американском штате Монтана двое охотников пострадали в результате нападения медведя. Отец и сын охотились в районе озера Смит недалеко от канадской границы. Внезапно из густого леса на обочине дороги выскочил гризли и бросился на них. Им удалось застрелить хищника, однако оба получили серьезные травмы.