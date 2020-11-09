Медведица гризли напала на отца и сына

В американском штате Монтана двое охотников пострадали в результате нападения медведя. Об этом сообщает WKRC.

Отец и сын охотились в районе озера Смит недалеко от канадской границы. Внезапно из густого леса на обочине дороги выскочил гризли и бросился на них. Им удалось застрелить хищника, однако оба получили серьезные травмы.

«Судя по уликам, которые удалось найти на месте происшествия, и показаниям пострадавших, произошло неожиданное столкновение со взрослой медведицей гризли, защищавшей источник пищи и свое потомство», — заявил представитель агентства по паркам, природным и рыбным ресурсам штата Монтана.

Ранее сообщалось, что турист в канадском парке Кананаскис Кантри, провинция Альберта, десять минут прикидывался мертвым и спасся от разъяренной медведицы гризли. Мужчина отделался только следом укуса на локте.