Мужчина прикинулся мертвым и спасся от разъяренной медведицы гризли

Турист в канадском парке Кананаскис Кантри, провинция Альберта, десять минут прикидывался мертвым и спасся от разъяренной медведицы гризли. Об этом сообщает издание St Albert Today.

Во вторник, 29 сентября, опытный 61-летний турист сошел с тропы во время прогулки в южной части парка и случайно оказался вблизи места, где кормились медведица и ее детеныш.

«В какой-то момент он увидел, как нечто коричневое появилось на периферии его зрения. Как позже выяснилось, что это был убегающий медвежонок, а в трех метрах от него находилась медведица», — рассказал местный специалист по хищникам Пол Фрейм (Paul Frame).

Медведица-мать ударила мужчину и сбила его с ног. Он выставил руку вперед, и животное укусило его за локоть. Турист притворился мертвым и лежал неподвижно около десяти минут. Тогда медведица бросила его и убежала.

По словам Фрейма, в боковом кармане рюкзака туриста лежал баллончик со спреем от медведей, но при встрече с животным мужчина не успел достать его.

В результате встречи с медведем мужчина отделался только следом укуса на локте. Он сумел самостоятельно добраться до машины, которая была припаркована в получасе ходьбы, и без посторонней помощи доехать до больницы.

Руководство парка закрыло для публичного доступа район, где произошло нападение самки гризли, чтобы обеспечить спокойствие медведям и безопасность посетителям.

Туристам рекомендуется соблюдать все необходимые меры предосторожности при посещении национальных парков, где есть вероятность встретить медведя: путешествовать группами, смотреть по сторонам, держать собак на поводках.

Ранее сообщалось, что медведица гризли в американском штате Аляска подралась с молодым самцом за пойманную им рыбу. Поединок проходил на глазах у сафари-гида.