В Национальном парке и заказнике Рангелл, расположенном на юго-востоке штата Аляска, медведь гризли насмерть загрыз охотившегося на лосей мужчину. Об этом сообщается на официальном сайте службы национальных парков США.

Смертельное нападение медведя на человека произошло в воскресенье, 20 сентября. Мужчина вместе с другом находился на 10-дневной охоте на лосей, когда на него набросился агрессивный бурый медведь. Спасти охотника не удалось. Согласно отчету, опубликованному 22 сентября, его компаньон не пострадал.

Лесная служба США напоминает, что медведи боятся людей и нападают, только если чувствуют угрозу своей семье или еде. Во время лесного похода необходимо иметь при себе спрей против медведей и хранить еду в плотно закрывающихся контейнерах. При встрече с диким зверем следует сохранять спокойствие.

Ранее в американском штате Аляска медведь гризли напал на охотника на высоте Эврика вблизи горы Гунсит. Мужчине удалось выжить благодаря самообладанию и хладнокровию.