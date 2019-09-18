Мужчина пытался подраться с медведем гризли и поплатился

В Канаде мужчину оштрафовали на несколько тысяч долларов за драку с медведем гризли. Об этом сообщает сайт Unilad.

Инцидент произошел в национальном парке Банф в провинции Альберта в 2015 году. На глазах у фотографов, мирно наблюдавших за одиноким медведем гризли вблизи озера Пейто, уроженец провинции Саскачеван Девин Митсуинг (Devin Mitsuing) начал кричать на животное. Затем мужчина кинул в гризли несколько камней и принял боксерскую стойку. В результате медведь убежал в кусты. Все это продолжалось около десяти минут.

Фотографы вызвали полицию. Полицейские установили, что Митсуинг и его друзья находятся в состоянии опьянения, конфисковали у них грузовик и довезли их до отеля. Позже канадец заявил, что он якобы думал, что встретил обычного медведя, и просто хотел сфотографировать его.

В минувшую пятницу в городе Канмор состоялся суд над хулиганом. Судья Джордж Гашлер (George Gaschler) признал Митсуинга виновным и приговорил его к штрафу в четыре тысячи канадских долларов (около 194 тысяч рублей).

Прокурор Джереми Ньютон (Jeremy Newton) напомнил Митсуингу, что медведи гризли — охраняемый вид. По его словам, канадец подверг опасности не только себя, но и всех, кто встретит это животное в будущем. Ньютон объяснил, что столь высокий штраф Митсуингу назначили в назидание другим.

Ранее сообщалось, что двое американцев встретили медведицу с двумя медвежатами во время охоты на лосей. Самка гризли напала на одного из них, серьезно поранив мужчине голову, тело и ноги. Второй охотник сохранил самообладание и хладнокровно убил медведицу выстрелом в грудь.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!