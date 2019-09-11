Хладнокровие спасло мужчин от смерти в лапах медведей

В американском штате Аляска медведь гризли напал на охотника на высоте Эврика вблизи горы Гунсит. Как сообщает издание Must Read Alaska, мужчине удалось выжить.

Двое американцев встретили медведицу с двумя медвежатами во время охоты на лосей. Самка гризли напала на одного из них, серьезно поранив мужчине голову, тело и ноги. Второй охотник сохранил самообладание и хладнокровно убил медведицу выстрелом в грудь. Сообщается, что обоим охотникам около 25 лет.

Гленн Марлин (Glenn Marlin) и его жена Саманта (Samantha) оказались неподалеку во время происшествия и написали о случившемся в Facebook. Гленн размышлял о том, как важно правильно выбрать партнера по охоте: это должен быть человек, который не запаникует в нужный момент. Он добавил, что мужчины не сделали ничего, чтобы спровоцировать нападение.

Его жена уточнила, что за пострадавшим прилетел вертолет. Медсестра и врач оказали первую помощь охотнику, а затем доставили его в больницу Анкориджа.

В сентябре сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе — Югра мужчина и женщина встретили в лесу медведя. Россиянину удалось убежать и вызвать спасателей, а 55-летняя женщина осталась в лесу с диким животным. Медицинская помощь ей не потребовалась.

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