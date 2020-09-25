Агрессивные медведи гризли подрались за рыбу на глазах у мужчины

Медведица гризли в американском штате Аляска подралась с молодым самцом за пойманную им рыбу. Как сообщает Daily Mail, поединок проходил на глазах у сафари-гида.

59-летний экскурсовод и фотограф Кевин Дули (Kevin Dooley) стал очевидцем схватки двух медведей гризли за пойманную одним из них рыбу. «Медведица-мать увидела, как молодой медведь ловил рыбу на ее территории, напала на него и отняла добычу», — вспоминает американец.

В ходе борьбы за еду медведи вели себя агрессивно и вонзали друг в друга когти и зубы. Дули отметил, что самец занял территорию медведицы, пока та отвлеклась на своих двух детенышей. Мужчина полагает, что самке около 16 лет, а ее противник существенно младше.

Ранее сообщалось, что в Еврейской автономной области два медведя из России и Китая подрались возле границы двух стран. Во время схватки они сломали пограничный забор с колючей проволокой и повредили фотоловушку, которая стояла на тигриной тропе.