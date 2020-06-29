На границе подрались медведи из России и Китая

В Еврейской автономной области два медведя подрались возле российско-китайской границы. Об этом пишет РИА Новости.

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Одно из животных пришло из России, другое — из Китая. Во время схватки они сломали пограничный забор с колючей проволокой и повредили фотоловушку, которая стояла на тигриной тропе. Какой из медведей одержал победу, осталось неизвестным.

«Тигры в этом месте проходят спокойно, как говорится, без шума и пыли. Медведи же пришли и все сразу разломали!» — прокомментировали инцидент в Дальневосточном филиале центра «Амурский тигр», сотрудники которого установили фотоловушку. Несколько других камер на тигриных тропах также были испорчены.

Ранее на Камчатке медведь напал на двух туристов, один из них отбился от животного велосипедом. Автор ролика посигналил и подъехал к животному, тем самым пугая его. Велосипедист бросал в медведя камни.

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