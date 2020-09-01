Туристы убежали от медведя гризли и рассмешили очевидцев

Группа туристов в американском национальном парке Глейшер, штат Монтана, встретила на тропинке медведя и сбежала от него. На видео обратило внимание издание Cowboy State Daily.

В воскресенье, 30 августа, группа походников вблизи озера Хидден заметила медведя гризли на тропе ниже по склону горы. Затем они обратили внимание на другую группу туристов на той же тропе и начали снимать происходящее на видео.

«Мы сверху начали кричать, что там медведь идет по той же тропе», — рассказал автор видео Дуле Кривдич (Dule Krivdich). Другие туристы стали спрашивать, что им делать. «Шумите», — объяснили Кривдич и его жена.

В этот момент медведь побежал. На записи слышно, как Кривдич говорит: «О, черт». Тем временем его жена закричала: «Уходите с тропинки!»

«Как раз в этот момент медведь сделал вид, что собирается напасть на них, и люди побежали, как в последний раз», — сказал Кривдич.

После этого на фоне записи слышны крики обеих групп и смех. «Они не должны бежать», — воскликнула жена Кривдича. «Не бегите! Не бегите!» — закричала она.

К счастью для туристов, медведь не проявил никакого интереса к преследованию туристов. «Слава богу, все закончилось хорошо», — подчеркнул автор ролика.

Ранее сообщалось, что самка медведя гризли с двумя медвежатами отбилась от стаи волков в американском национальном парке Йеллоустоун. Она встала на задние лапы, чтобы отпугнуть хищников.