Медведица сразилась со стаей голодных волков и спасла своих детенышей

Самка медведя гризли с двумя медвежатами отбилась от стаи волков в американском национальном парке Йеллоустоун. На видео с животными обратило внимание издание NDTV.

Сафари-гид Тейлор Бленд (Taylor Bland) сняла на видео медведицу, которая защищала двух детенышей от стаи волков. «Это самое эпичное взаимодействие медведя и волков, которое я когда-либо видела», — написала она в подписи к ролику.

На записи видно, как четыре волка преследуют самку гризли и ее медвежат. Медведица встает на задние лапы, чтобы отпугнуть хищников, которые выглядят так, как будто собираются напасть на ее детенышей. Ей удается прогнать волков и защитить свое потомство. Хищники отступают и оставляют семью медведей в покое.

С момента публикации в Facebook видео собрало более 200 тысяч просмотров и множество комментариев пораженных пользователей. «Смотрите на этих медвежат! Они пытаются быть страшными, вставая на задние лапы, как мама», — написал один из них. «Какое удивительное видео! Это правда эпично. Такое облегчение — узнать, что медвежата не пострадали», — отметил другой.

В Йеллоустоуне обитают около 90-110 волков и около 600 медведей гризли.

Ранее сообщалось, что медведица и медвежата выбежали из леса на дорогу в Кингисеппском районе Ленинградской области. Медвежата играли друг с другом, а медведица пыталась их защитить от автомобиля, совершив несколько прыжков в его сторону.