Россиянин выжил в схватке с самым крупным хищником планеты

Житель Усть-Янского улуса, республика Саха, выжил в схватке с белым медведем, который считается самым крупным хищником планеты. Об этом он рассказал в телефонном интервью ЯкутияDaily.

Инцидент произошел во вторник, 6 октября. 50-летний Владимир Слепцов поехал на снегоходе на остров рядом с поселком Казачье, чтобы проведать стадо оленей, принадлежащее семейно-родовой общине «Муостаах». Там он обнаружил разрушенный домик с раскиданной повсюду провизией.

Не заметив ничего подозрительного, россиянин отошел от снегохода. В этот момент из стоящей рядом бани выбежала огромная медведица с двумя медвежатами. Хищница набросилась на Слепцова и покусала ему ногу, руки и спину, а также расцарапала голову. Мужчине удалось спастись благодаря простой хитрости: он притворился мертвым.

После того как медведица с детенышами убежала в сторону моря, Слепцов позвонил родным. Те, в свою очередь, вызвали пограничников. Пострадавшего доставили на военном вертолете в Булунскую центральную районную больницу (ЦРБ).

Раньше таких случаев у нас не было. Но в этом году медведей стало много — говорят, около двадцати. Поэтому на остров придется ездить с собаками и по двое, не в одиночку Владимир Слепцов

Главврач ЦРБ Алла Андреева отметила, что пациенту наложили швы на лицо, обе руки и бедро. Он находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее сообщалось, что турист в канадском парке Кананаскис Кантри, провинция Альберта, десять минут прикидывался мертвым и спасся от разъяренной медведицы гризли. Мужчина отделался только следом укуса на локте.