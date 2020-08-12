Ссора белых медведей из-за добычи в нацпарке «Русская Арктика» попала на видео

Два белых медведя в национальном парке «Русская Арктика» поссорились из-за добычи. Их конфликт попал на видео, ролик опубликован на YouTube-канале нацпарка.

На кадрах видно, что находящиеся на берегу животные с рыком встают на задние лапы и начинают борьбу, затем соприкасаются мордами и начинают вместе есть тушу животного.

В «Русской Арктике» рассказали, что действие происходит на берегу мыса Желания — там установили фотоловушку, которая работала в режиме перехода на видеосъемку и смогла заснять медведей. Замдиректора нацпарка по научной работе Иван Мизин уточнил, что в 2020 году на берег мыса выбросило мертвого моржа и туда сразу начали приходить белые медведи. Он пояснил, что попавшие на видео хищники выясняли отношения и выстраивали иерархию, чтобы выяснить, как делить моржа.

Мизин предположил, что туши хватит на несколько медведей. Таким образом животные наберутся сил на неблагоприятный по пищевым ресурсам летний сезон.

11 августа сообщалось, что экспедиция нацпарка «Русская Арктика» встретила на островах Земли Франца-Иосифа и Новой Земли двух белых медведей и группу атлантических моржей. Медведи были замечены на острове Хейса и на мысе Желания. Возле мыса также встретились большие группы моржей. Специалисты проследили за состоянием морской фауны Баренцева моря, обследовали полярные станции и завезли горючее и еду в опорные пункты.

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