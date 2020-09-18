84-летняя россиянка зарычала на медведя и спасла себе жизнь

84-летняя россиянка из села Асыма Горного района Якутии спасла себе жизнь при встрече с медведем, зарычав на него. Об этом сообщает сайт SakhaDay.

В начале сентября Анна Дьячковская отправилась в лес за брусникой. Она так увлеклась сбором ягод, что не заметила, как к ней вплотную подошел медведь.

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Россиянка, в молодости бывшая заядлой охотницей, знала, что от дикого зверя нельзя убегать. Когда медведь зарычал на нее, она рыкнула в ответ. В отчаянии Дьячковская начала шарить рукой по карманам и нашла спички и клочок газеты. Она подожгла бумагу и начала размахивать ей перед носом животного. Медведь издал клокочущий звук, пенсионерка попыталась его повторить, после чего зверь начал пятиться назад, а потом и вовсе ушел.

Дьячковская отказалась говорить об инциденте, так как испытала сильный стресс и не хочет об этом вспоминать.

Опрошенный журналистами охотник-медвежатник, президент охотничьего клуба «Кыымаан» Александр Тастыгин, похвалил поведение пенсионерки. «У медведя ведь тоже есть свой инстинкт. Человека, который не боится, он не трогает. Видимо, бабушка кричала громко. Хотя женщин обычно он не обижает», — отметил он. Тастыгин добавил, что у охотников существует поверье, что, если женщина оголит перед медведем груди, он не тронет ее.

Также охотник рассказал, что от медведя ни в коем случае нельзя убегать. При встрече с животным надо разжечь огонь, пошуметь, покричать или, в крайнем случае, притвориться мертвым.

Ранее сообщалось, что на Камчатке медведь напал на двух туристов, один из них отбился от животного велосипедом. Произошедшее попало на видео, снятое с авторегистратора.