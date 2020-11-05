Медведь попытался вломиться в дом к россиянам и попал на видео

В селе Саранпауль Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) медведь попытался вломиться в жилой дом к россиянам и попал на видео. Об этом сообщает Znak.com.

На записи, размещенной в YouTube пользователем Alekz Dybin, видно, как медведь выходит из леса и переходит через дорогу в жилой сектор. Затем хищник приближается к окну дома и становится на задние лапы, заглядывая внутрь.

На следующем видео, снятом из дома, мужчина стучит по окну, пытаясь прогнать животное. Как рассказал изданию хозяин дома по имени Алексей, он находился в этот момент в доме с женой и тремя детьми, младшему из которых три года. Мужчина прогнал животное «крепким словом».

«У нас двухквартирный дом на окраине села находится. Медведь пытался вломиться через окно. Неожиданно. У меня ружье в гараже, в сейфе. Естественно, достать не успел. В основном жена сильно переживала. Дети нормально отнеслись — даже хотели малиной угостить. Медведь ушел в лес», — рассказал Алексей и добавил, что звонил в этот момент другу, чтобы тот «захватил карабин».

В начале октября сообщалось, что житель Усть-Янского улуса, Республика Саха — Якутия, выжил в схватке с белым медведем, который считается одним из самых крупных хищников планеты. Хищница набросилась на него и покусала ему ногу, руки и спину, а также расцарапала голову. Мужчине удалось спастись благодаря простой хитрости: он притворился мертвым.