Яростное нападение медведя на россиянку в частном зоопарке попало на видео

Медведь в ярости напал на сотрудницу одного из частных зоопарков Фатежского района под Курском. Об этом сообщает РИА «Курск».

Видео с инцидентом опубликовал Telegram-канал Mash. На кадрах запечатлено, как женщина идет мимо клетки с медведем. Животное внезапно хватает ее за руку и начинает тянуть. На помощь сотруднице приходят несколько мужчин, которым с трудом удается отбить ее у медведя.

После случившегося медведь умер прямо в вольере. По информации издания, хищник погиб случайно: палка с острием осталась в вольере и он, заметавшись, напоролся на нее.

Пострадавшую сотрудницу с серьезной травмой доставили в районную больницу. Владелец частного зоопарка Михаил Шевляков объяснил, что это был второй рабочий день женщины. В ее полномочия не входила уборка вольеров, поэтому пока непонятно, что она делала около клетки с диким животным.

Медведь Балу, по словам владельца, жил в зоопарке два года и всегда вел себя спокойно. РИА Новости сообщает, что по факту нападения животного следствие организовало проверку.

Ранее в московском цирке медведь напал на одного из сотрудников, в обязанности которого входил уход за животными. Пострадавший от нападения мужчина позже умер в реанимации.