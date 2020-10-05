В московском цирке медведь напал на человека

В московском цирке на проспекте Вернадского медведь напал на человека — у пострадавшего мужчины диагностировали тяжелую травму головы. Об этом пишет Baza в своем Telegram-канале.

По информации издания, Валентин Булич является сотрудником цирка. В его обязанности входит уход за животными. В понедельник, 5 октября, он зашел в вольер к медведю без сопровождения дрессировщика, и в итоге хищник напал на него.

Baza пишет, что Булича экстренно госпитализируют.

Ранее медведь напал на дрессировщика и ребенка в цирке-шапито в подмосковном Реутове. Пострадавшим ребенком оказался 12-летний сын дрессировщика. Врачи оказали ребенку помощь и зашили все раны. На данный момент его здоровью ничто не угрожает.