В российском цирке-шапито медведь напал на ребенка

В подмосковном Реутове медведь напал на дрессировщика и ребенка в цирке-шапито. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительным данным, ЧП произошло во время подготовки к выступлению. С хищника слетел намордник, и животное набросилось на людей, покусав и исцарапав их. Пострадавшим потребовалась помощь врачей, их госпитализировали.

В региональной прокуратуре уточнили, что пострадавшим ребенком был 12-летний сын дрессировщика.

В сентябре сообщалось, что 84-летняя россиянка из села Асыма Горного района Якутии спасла себе жизнь при встрече с медведем. Она увлеклась сбором ягод и не заметила, как хищник подошел к ней вплотную. Женщина зарычала на него и подожгла кусок газеты, после чего животное ушло.