Дикий медведь изувечил москвичку в лесу

На Камчатке дикий медведь изувечил туристку из Москвы. Пострадавшая находится в больнице с серьезными травмами, сообщается на официальном сайте регионального правительства.

Нападение медведя на отдыхающую произошло в районе реки Быстрая. Отмечается, что туристка 1971 года рождения приехала с семьей на Камчатку в 10-дневный поход. На второй день отдыха, после сплава по реке Быстрая, туристическая группа устроила привал на обед.

Экскурсовод рекомендовал участникам похода не выходить за пределы лагеря, но москвичка ослушалась и ненадолго ушла в лес. Там на женщину напал агрессивный медведь, оставив на ее голове и руках серьезные раны. Местные гиды и представители центра медицины катастроф вовремя пришли на помощь и спасли туристку. Пострадавшую доставили в краевую больницу имени Лукашевского. Текущее состояние пациентки не уточняется.

Руководитель Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Наталия Максименко призывает местных жителей и туристов соблюдать осторожность и следовать требованиям техники безопасности. «Встреча с хищниками испортит вам не только отдых, а также может привести к более тяжелым последствиям», — отметила она.

Ранее сообщалось, что медведь напал на рыбака на берегу реки Авача на Камчатке и нанес ему серьезные ранения. Хищник поранил спину, руки и ноги мужчины. Пострадавшего доставили в районную больницу.