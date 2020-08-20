Россиянин спасся от медведя и несколько дней блуждал в лесу со сломанной ногой

В лесу под Нижним Тагилом нашли пропавшего 21-летнего грибника Даниила Медведева. Об этом пишет TagilCity.ru со ссылкой на пресс-службу МУ МВД «Нижнетагильское».

17 августа Медведев ушел в лес за грибами и не вернулся. На следующий день семья обратилась в полицию с заявлением о его пропаже. Поисками занимались полицейские, местные жители и поисковые отряды.

20 августа стало известно, что россиянина нашли с травмой ноги. Как сообщили в ведомстве, Медведев собирал грибы и наткнулся на медведя. Чтобы спастись от животного, он залез на дерево, а спускаясь на землю, сломал ногу. В результате он несколько дней блуждал в лесу с переломом.

Медведеву удалось дойти до заброшенной шахты и позвонить родным. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Нынешнее состояние Медведева не уточняется.

Ранее сообщалось, что на Камчатке медведь напал на двух туристов, один из них отбился от животного велосипедом. Прогнать хищника ему помог проезжавший мимо автомобилист.