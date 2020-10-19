Медведи растерзали сотрудника зоопарка на глазах у посетителей

Стая медведей на глазах у посетителей растерзала сотрудника зоопарка в китайском Шанхае. Об этом пишет Global Times.

Нападение произошло 17 октября в «дикой зоне», где животные обитают в максимально приближенных к естественной среде условиях. Пассажиры одного из курсирующих по Shanghai Wildlife Park туристических автобусов заметили, как несколько медведей побежали за сотрудником парка и набросились на него. Работавший неподалеку водитель экскаватора попытался прогнать агрессивных хищников, но у него ничего не вышло — медведи утащили тело жертвы. Не сумевший спасти ситуацию мужчина остался сидеть в машине до приезда полицейских.

Пресс-служба Shanghai Wildlife Park сообщила, что по факту произошедшего проводится расследование. «Наш парк крайне опечален ужасной трагедией и выражает глубочайшие соболезнования семье погибшего. Мы также приносим извинения туристам», — отметили в заявлении. Представители учреждения добавили, что зона с дикими животными временно закрыта.

Как уточняет «Би-би-си», кадры с места происшествия просочились в социальную сеть Weibo и вызвали оживленные споры между пользователями. Некоторые сочли, что единственным способом предотвращения подобного является закрытие зоопарков: сторонники идеи отметили, что медведи должны жить на воле. Нашлись и те, кто посчитал главным виновником произошедшего администрацию зоопарка.

Ранее сообщалось, что в японской префектуре Ниигата умерла женщина, пострадавшая в результате нападения гималайского медведя. 1 октября хищник пришел в село Сэкикава и напал на 73-летнюю Такако Саито. Сосед нашел пострадавшую, когда животное уже ушло. Она лежала без сознания во дворе своего дома, из ран на ее лице и голове текла кровь. Спустя 10 дней женщина скончалась. Эксперты отметили, что случаи нападений хищников в префектуре участились. Это связывают с нехваткой буковых орешков, которыми они питаются.