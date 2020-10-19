Ученый назвал причины странного опасного поведения медведей в российской Арктике

Необычное поведение белых медведей в Арктике связано с глобальными изменениями климата, сообщил начальник отдела науки объединенной дирекции "Заповедников Таймыра" (Красноярский край) Леонид Колпащиков. Его слова передает ТАСС.

По его словам, необычное поведение медведей может быть связано с сокращением морского льда в Арктике, к которому приводят глобальные климатические изменения. Он также отметил, что период открытой воды увеличивается, что вынуждает животных долго находиться на берегу.

«Животные иногда заходят на материковую часть на глубину до 100 километров, что может быть связано с поиском пищи», — заметил Колпащиков. В таком случае, все чаще возникают конфликты между человеком и белым медведем.

Животное, по словам исследователя, отправляется в поселки и на станции в поисках пищи.

Ранее житель Усть-Янского улуса, Республика Саха — Якутия, выжил в схватке с белым медведем. Хищник набросился на человека покусал ему ногу, руку и расцарапал голову. Мужчине удалось спастись благодаря простой хитрости: он притворился мертвым.