Россиянин встретился с белым медведем и чудом выжил

Житель Булунского района Якутии встретился с белым медведем и чудом выжил после нападения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав.

50-летний россиянин был доставлен в больницу поселка Тикси с многочисленными травмами рук, ног и головы в понедельник, 5 октября. Медики оперативно оказали мужчине необходимую помощь, наложили швы и стабилизировали его состояние. «Сегодня будет принято решение по дальнейшему лечению пациента», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Происшествие произошло на острове рядом с поселком Казачье.

В августе белый медведь убил безоружного гражданина Нидерландов на острове Западный Шпицберген. Виновником гибели человека оказался трехлетний самец, в прошлом уже забиравшийся в один из домов в районе города.

Хищника застрелили местные жители, которые оказались возле места происшествия. Затем они помогли пострадавшему добраться до расположенного рядом аэропорта. Спасти мужчину не удалось, и вскоре он скончался от полученных ранений.

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