В Арктике начали снимать фильм о белых медведях

В национальном парке «Русская Арктика» 14 августа начали снимать документальный фильм о белых медведях и работе ученых, изучающих хищников на архипелагах Земля Франца-Иосифа и Новая Земля. Об этом сообщается на сайте Министерства природных ресурсов и экологии России.

Режиссером фильма стала журналистка и документалистка Марина Меньшикова, которая также выступает пресс-секретарем нацпарка. Картина станет частью просветительского проекта «Арктиковедение» с учебно-методическими и образовательными программами для детей, уточнил директор «Русской Арктики» Александр Кирилов.

В Минприроды добавили, что фильм снимается на средства гранта Русского географического общества.

11 августа сообщалось, что участники двухнедельной экспедиции в нацпарке «Русская Арктика» встретили на островах Земля Франца-Иосифа и Новой Земли двух белых медведей и группу атлантических моржей. Медведи были замечены на острове Хейса и на мысе Желания. Возле мыса также встретились большие группы моржей.

В июле телеведущий и зоолог Николай Дроздов сообщил, что популяция белых медведей в Арктике может исчезнуть через 20 лет. По его словам, в регионе складывается тяжелая ситуация из-за нехватки еды — самцы не едят с осени и не уходят в спячку, а самки дают потомство, которое надо кормить. Активное таяние льдов весной тоже негативно сказывается на потомстве.