Огромный медведь вцепился в артиста во время циркового шоу и попал на видео

dailymail

В китайском городском округе Пуян, провинция Хэнань, огромный черный медведь (барибал) вцепился в дрессировщика во время циркового представления. Жестокое видео, снятое очевидцами, опубликовал таблоид Daily Mail со ссылкой на местные СМИ.

На кадрах видно, как 200-килограммовый медведь нападает на артиста в белой униформе. Другой работник цирка бежит на помощь и пытается отогнать агрессивное животное. Он бьет зверя руками, однако тот не отпускает свою жертву. Вскоре еще несколько сотрудников выходят на сцену и пытаются укротить барибала длинными палками.

Дрессировщик отделался незначительными ранами, не угрожающими его жизни. Отмечается, что цирковым медведям еще в младенчестве спиливают зубы, чтобы те не смогли причинить никому вред. По словам очевидцев, барибал рассвирепел и напал на укротителя за то, что тот запретил ему съесть сосиску, брошенную мальчиком из зала.

После инцидента цирк временно закрыли для проведения расследования. Видео разозлило пользователей соцсетей. «Эти жестокие люди пойдут на что угодно, лишь бы заработать деньги. Шоу с участием животных нужно запретить!», «Им спиливают зубы? Может, тогда и людям будем спиливать зубы и загонять их в клетку», — писали разгневанные комментаторы.

Ранее в Южной Осетии рысь напала на дрессировщика прямо во время выступления в цирке. Укротитель не получил серьезных повреждений и смог увести животное со сцены.

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