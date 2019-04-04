Нападение агрессивного льва на дрессировщика попало на видео

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В цирке Луганска дрессированный лев напал на укротителя во время представления. Видео, снятое очевидцем, опубликовало местное издание «Информатор».

Инцидент произошел в день премьеры, 23 марта. На кадрах видно, как египетский дрессировщик Хамада Кута (Hamada Kouta) подзывает к себе одного из львов, находящихся на арене цирка. Хищник подходит к 32-летнему укротителю и набрасывается на него. Тот отступает и наталкивается на тумбу. Лев прыгает на него и начинает кусать. В конце концов Кута укротил агрессивного зверя, увел его в клетку и продолжил представление.

Артист получил серьезные повреждения спины, руки и ноги. Он объяснил, что в 99 процентах случаев нападения происходят по вине дрессировщика и признался, что сам допустил ошибку и «пропустил момент».

По его словам, в Луганск прибыли десять животных, которые и должны были выступить. «Когда мы приезжаем в другой город, перед выступлением мы выдерживаем животных три дня, — рассказывает Кута. — Львы должны успокоиться, привыкнуть к запаху, на репетиции осмотреть манеж, и только потом начинается работа». Однако в этот раз труппа приехала и сразу приступила к выступлениям.

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