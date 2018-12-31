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Лев растерзал сотрудницу зоопарка

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В американском зоопарке лев вышел из вольера и напал на сотрудников. Об этом сообщает USA Today.

Инцидент произошел в парке дикой природы Консерваторс Сентер американского штата Северная Каролина. Животное напало на убирающих территорию сотрудников и растерзало 22-летнюю стажерку Александру Блэк. Как рассказал шериф Тони Дарден-младший, девушка работала в парке около двух недель.

Полицейские попытались успокоить животное, однако у них ничего не получилось. Поэтому, чтобы забрать тело девушки, его пришлось застрелить.

Также отмечается, что парк не получил аккредитацию от Ассоциации зоопарков и аквариумов, которая помогает обеспечить безопасность гостей и персонала в подобных заведениях.

Консерваторс Сентер был основан в 1999 году в Мебане, однако позже переехал в округ Касуэлл. В центре обитает более 80 животных. Каждый год его посещают около 16 тысяч человек.

В октябре житель мексиканского города Сьюдад-Хуарес, штат Чиуауа, попал в больницу в тяжелом состоянии после нападения белой львицы. Мужчина не запирал хищников в клетках и позволял им гулять по дому, как обычным домашним животным. Ни один из его питомцев не имел официальной регистрации.

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