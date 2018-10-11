Ручная львица растерзала хозяина

Житель мексиканского города Сьюдад-Хуарес, штат Чиуауа, попал в больницу в тяжелом состоянии после нападения белой львицы. Об этом сообщает Associated Press.

Пострадавший жил в богатом районе и держал двух львов и тигра. Он не запирал хищников в клетках и позволял им гулять по дому, как обычным домашним животным. Ни один из его питомцев не имел официальной регистрации.

Когда полицейские вошли в дом, на полу без сознания лежал окровавленный мужчина. На его руках и ногах остались следы укусов, на шее имелась глубокая рана длиной 20 сантиметров, а левая коленная чашечка была оторвана. Напавшую на него львицу нашли во дворе возле бассейна. Ее морда и лапы были испачканы кровью хозяина.

— Juan Carlos Alarcón (@amarilloalarcon) 07 октября 2018, 23:43

Все хищники были изъяты. Власти планируют подыскать им более подходящее жилье — например, сафари-парк, где дикие животные будут жить под открытым небом.

9 октября сообщалось, что в Японии редкий белый тигр убил смотрителя зоопарка. 40-летнего мужчину обнаружили без сознания в вольере. Из раны на его шее текла кровь.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!