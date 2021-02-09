Медведь напал на лыжника на глазах у двух товарищей

Медведь напал на мужчину во время катания на лыжах в горах вблизи города Хейнс, штат Аляска. Об этом сообщает издание Newsweek.

В субботу, 6 февраля, мужчина, чье имя не уточняется, катался на лыжах на неподготовленной для этого трассе. На него напал медведь.

Лыжник получил травмы головы и рук. Двое других спортсменов стали очевидцами произошедшего. Они оказали пострадавшему первую помощь и вызвали спасателей.

Спасатели эвакуировали мужчину на вертолете и доставили его в больницу. Позже они опубликовали видео процесса подъема пострадавшего на борт вертолета. В спасательной службе не уточнили информацию о состоянии пациента, но отметили, что он был в сознании и мог говорить.

Остальные лыжники спустились с горы самостоятельно.

В Аляске обитают барибалы, бурые медведи и полярные медведи. Неизвестно, к какому виду относилось напавшее на американца животное.

Ранее сообщалось, что в американском населенном пункте Хейнс, штат Аляска, мать зарычала на медведя, который погнался за ее сыном. «Мой пес немного побегал за ним, но медведь не отступал, — рассказала она. — Тогда я просто четыре раза разрядила в него ружье, заряженное дробью 12 калибра».