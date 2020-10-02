Россияне спасли медвежонка-сироту от агрессивного медведя

Медвежонка-сироту спасли от матерого медведя на Камчатке и отдали «приемной» медведице. Видео спасения животного в Instagram опубликовало агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края.

Фото опубликовано @agleshoz41

По словам сотрудников агентства, информацию о двух одиноких медвежатах, которых пытается убить матерый медведь, они получили через социальные сети.

«Агрессивный медведь был отстрелен инспектором, но одного медвежонка он успел задрать», — рассказали в организации.

Выжившего медвежонка решили успокоить снотворным и вывезти на границу с Южно-Камчатским заказником, чтобы другая медведица приняла его к себе.

Ранее стало известно о нападении медведя на дрессировщика и ребенка в цирке-шапито в подмосковном Реутове. Инцидент произошел во время подготовки к выступлению. Животное набросилось на людей, когда оказалось без намордника.