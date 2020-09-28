Волонтеры спасли заблудившихся россиянок от медведя с помощью туши коровы

Волонтеры нашли заблудившихся в лесу жительниц Красноярского края и помогли им спастись от медведя, отвлекая его тушей коровы. Об этом в Instagram сообщила руководитель организации «Поиск пропавших детей» Оксана Василишина.

Две девушки и собака ушли в лес возле поселка Большая Мурта и не вернулись. Сообщение об их пропаже было получено вечером 26 сентября. У одной из россиянок дома остался грудной ребенок. У пропавших были мобильные телефоны, но связи в лесу практически не было.

В поисках участвовали полицейские, волонтеры, родственники и местные жители — всего около 40 человек. Ситуацию осложняло возможное нахождение неподалеку медведицы, которая недавно была замечена в этом районе. Для ее отпугивания использовалась сирена, а для привлечения внимания на опушку леса селяне привезли тушу коровы.

На следующий день в шесть утра у одной из девушек стал доступен телефон. Их вывели к лагерю и отвезли домой. Позже выяснилось, что всю ночь женщины слышали сирену, но боялась идти по бурелому, поэтому развели костер в зоне слышимости сигнала и ждали рассвета.

Ранее власти города Югорска в Ханты-Мансийском округе предупредили жителей о медведях, которые в этом году начали выходить на центральные улицы из-за нехватки пищи.