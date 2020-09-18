Гималайский медведь покусал двух грибников в российском регионе

В селе Капитоновка Вяземского района гималайский медведь покусал двух грибников. Об этом сообщает «Хабаровский край сегодня».

Мужчины собирали грибы в лесу. Очевидцы рассказали, что из-за деревьев выскочил небольшой гималайский медведь и покусал грибников. Он кусал их за ноги, руки, а также замахнулся лапой на одного из них и порвал когтями ухо.

Начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства МПР Хабаровского края Юрий Колпак заявил, что зверь испугался большого количества людей в лесу. По его словам, животное побежало от них в другую сторону, однако наткнулось на грибников. «Гималайские медведи в плане защиты очень агрессивны, так что он покусал грибников и умчался», — отметил Колпак.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Отмечается, что искать этого хищника не будут. Такое поведение медведя «считается нормальным».

15 сентября сообщалось о медведе, который загрыз мужчину в парке и разбросал его останки. Группа туристов шла по тропе Хазел-Крик в штате Северная Каролина и заметила палаточный лагерь и разбросанные человеческие останки.