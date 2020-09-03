В американском штате Калифорния медведи «ограбили» продуктовые магазины и попали на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Новости. Как есть».

На кадрах видно, как взрослый медведь зашел в магазин, в это время продавец попытался выгнать его, однако сразу отошел. Затем кто-то из покупателей шлепнул медведя, стоящего у входа. После этого зверь разбросал некоторые товары, раскрыл упаковку с шоколадом и стал есть его.

Далее показана запись с камеры наблюдения в другом супермаркете. Там животное взяло товар с прилавка и повернулось в сторону покупателей.

Ранее группа туристов в американском национальном парке Глейшер, штат Монтана, встретила на тропинке медведя и сбежала от него. Видеозапись побега рассмешила очевидцев.