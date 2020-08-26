Женщина погибла в зубах медведя во время телефонного разговора с отцом

В канадской провинции Саскачеван женщина погибла в зубах черного медведя во время телефонного разговора с отцом. Об этом пишет CTV News.

Инцидент произошел, когда 44-летняя Стефани Блез (Stephanie Blais), ее муж Кертис (Curtis) и их дети, девятилетний Эли (Elie) и двухлетняя Ума (Uma), отдыхали на берегу озера в лесной хижине, принадлежащей их семье.

Отец Стефани рассказал, что незадолго до нападения хищника она позвонила ему по спутниковому телефону, чтобы пожаловаться на сломавшийся насос. «Эли, ее сын, был с ней, но она послала его в дом за антенной для спутникового телефона, чтобы связь стала лучше», — утверждает он. Через несколько секунд в трубке раздался булькающий звук, и Стефани перестала отвечать.

Вскоре отцу Стефани перезвонил ее муж и сообщил, что на нее напал медведь. По его словам, он прыснул в зверя из перцового баллончика, а затем дважды выстрелил в него. Когда хищник был мертв, он бросился к жене и попытался ее спасти, но к тому времени она уже не дышала.

Барибал, или черный медведь, — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей. В Северной Америке нападения черных медведей заканчиваются гибелью человека не чаще раза в год. В Саскачеване таких случаев не было с 1983 года.

В 2019 году сообщалось, что в канадской провинции Британская Колумбия черный медведь напал на женщину, которая вышла на пробежку в лес. Она стала кричать на него, как на собаку: «Лежать! Лежать!» Барибал не стал трогать женщину и отступил.