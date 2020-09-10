Лось помог мужчине спасти заблудившуюся пожилую женщину

Житель эстонского города Пайде спас заблудившуюся пожилую женщину благодаря случайно появившемуся лосю. Об этом сообщает издание ЕRR.

Утром во вторник, 8 сентября, фотограф Марко Хауг отправился на прогулку и заметил крупное животное, лежавшее рядом с дорогой возле пруда. Эстонец предположил, что это лось или медведь и позвал знакомого фотографа дикой природы Яна Вуття, чтобы он сделал фотографии и помог ему выяснить, что это за зверь. Однако у того с собой был только телефон. Тогда Хауг поехал на велосипеде домой за камерой.

К тому времени, как он вернулся с камерой в руке, животное скрылось. На месте, где оно лежало, осталась только примятая трава.

Когда мужчины подошли поближе, они увидели лежавшую в канаве пожилую женщину, которая застряла и не могла выбраться самостоятельно.

Как выяснилось, старушка накануне пошла на прогулку и не вернулась домой. От промозглой погоды ночью ее спас только толстый жакет. Ее искали полицейские по всему лесу.

Вутть сразу вызвал врачей, и ей оказали необходимую медицинскую помощь. «Самое невероятное в этой истории — это то, что лось лежал точно в том месте, где старушка не могла выбраться из канавы… Он как будто специально привлекал к ней внимание. Возможно, это было своего рода божественное вмешательство», — отметил Хауг.

Ранее сообщалось, что в американском городе Брекенридж, штат Колорадо, лосиха атаковала женщину, которая пыталась ее погладить, и попала на видео. Животное повернулось к ней и ударило передними копытами.