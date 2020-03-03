Женщина попыталась погладить лосиху и едва не погибла

В американском городе Брекенридж, штат Колорадо, лосиха атаковала женщину, которая пыталась ее погладить. Кадры, снятые очевидцем, опубликованы на CNN.

Женщина приблизилась к лосихе, которая паслась на краю дороги, и, проигнорировав предупреждения, попыталась погладить животное. В ответ лосиха повернулась к ней и ударила ее передними копытами. Автор видео, фотограф Анна Стоунхаус (Anna Stonehouse), считает, что женщина едва не погибла. «Я думала, что сейчас ее затопчут у меня на глазах», — рассказала она.

Удар оказался недостаточно сильным, поэтому женщина не получила серьезных травм. После нападения она отошла на проезжую часть, а лосиха направилась в кусты. Позднее женщина была оштрафована за причинение беспокойства дикому животному.

Лось — одно из самых крупных животных Северной Америки. Взрослый самец весит до 700 килограммов, высота в холке может достигать 2,1 метра, а длина — 3,1 метра. Лоси нападают на людей чаще других американских животных и способны лягаться как передними, так и задними копытами. Хотя их атаки редко заканчиваются гибелью человека, они способны причинить серьезные травмы.

В 2019 году сообщалось, что жительница Башкирии швырнула кота в лося, который забрел в ее двор. Дикий зверь испугался и убежал, судьба питомца неизвестна.

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