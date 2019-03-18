Россиянка метнула кота в дикого лося и прогнала зверя

Илюза Саяхова / ВКонтакте

Жительница Башкирии вступила в противостояние с забредшим во двор лосем и кинула в него котом. Дикий зверь испугался и убежал, судьба питомца неизвестна. Очевидцы сняли произошедшее на видео и опубликовали в сети.

Позднее лося заметили в другой части города. Он прогуливался среди жилых многоэтажек, пока его не прогнали молодые люди, закидав животное снежками.

По информации телеканала «Нефтекамск-24», к вечеру зверя удалось выследить и временно усыпить, а затем вывезти в лес. Сообщается, что с лосем все в порядке.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!