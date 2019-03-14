Сожженных бурятскими шаманами верблюдов оценили в три тысячи рублей

Сжигавшие верблюдов бурятские шаманы получили административный штраф в размере трех тысяч рублей. Об этом сообщает «Тайга-Инфо».

По данным издания, Россельхознадзор оштрафовал шаманов из-за отсутствия ветеринарных документов на животных, привезенных в Иркутскую область из другого региона.

Проводивший обряд сжигания верблюдов Артур Цыбиков признал, что сначала нужно было показать животных ветеринарам Бурятии, чтобы те убедились, что они не инфицированы. Но, поскольку верблюды требовались срочно, шаманы не смогли предупредить ветеринарную службу, уточняет он.

Шаманы уже выплатили штраф.

Видео с ритуальным обрядом под названием «Жэн тэнгэри яба» появилось в интернете в конце февраля. Бурятские шаманы сожгли пять верблюдов в Ангарске Иркутской области. В описании к видео было указано, что подобный обряд проводился впервые в истории и якобы был направлен на укрепление России и ее народов. На кадрах сначала видно, как верблюдов на привязи тащат под звуки шаманских бубнов к месту проведения ритуала, а затем показывается сожжение животных на костре.

В шаманском центре «Тэнгэри» в Бурятии ритуал осудили и обвинили шаманов в сектантстве и обмане верующих.

В марте полиция Ангарска отказалась возбудить уголовное дело в связи с ритуальным сожжением. Правоохранительные органы на нашли в действиях шаманов нарушения закона и мотивировали свое решение отсутствием состава преступления.

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