Шаманы сожгли пять верблюдов для укрепления России

Бурятские шаманы провели ритуальное сожжение пяти верблюдов в Ангарске (Иркутская область). Видео с жертвоприношением появилось в YouTube.

Как говорится в описании к видео, обряд под названием «Жэн тэнгэри яба» проводился впервые в современной истории. Он якобы направлен на укрепление России и ее народов.

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На кадрах заместитель верховного шамана Артур Цыбиков поясняет, что обряд проводился с целью «помочь нашему государству, нашим людям, народам». По его словам, принося жертву богам, бурятские шаманы восстанавливают «те незыблемые культурные ценности, которые приведут к возрождению нашей страны».

В ритуальном костре погибли пять животных. По мнению организаторов обряда, верблюд является «исключительным подношением с исключительными же целями, которое берутся делать лишь шаманы высшего посвящения».

«У нас нет таких обрядов, это безумие. Все, что вы видите, ﻿— это сумасшествие и кощунство, оскорбление божеств», ﻿— говорится в комментариях к видео.

В шаманском центре «Тэнгэри» в Бурятии ритуал также осудили. «Налицо проявление бого — значимости, сектантства, обман верующих», — передает обращение организации REGNUM.

В 2017 году в Госдуме ужесточили наказание по статье 245 УК («Жестокое обращение с животными»). Максимальный срок заключения для живодеров увеличили с двух до пяти лет. Теперь наказание касается и тех, кто транслирует издевательства над животными в интернете.

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