Под Иркутском верблюда восемь часов спасали из ДТП

Цирковая фура с верблюдами из Сочи попала в аварию во время гастролей в Иркутской области. Видеозапись спасательной операции опубликована на сайте местного управления МВД.

Водитель не справился с управлением и въехал в кювет. В кузове находились два верблюда, Славик и Сережа. Сережа погиб на месте. Славик не пострадал, его подняли на ноги с помощью пожарных рукавов.

В ближайшем населенном пункте Эдучанка не удалось найти транспорт для перевозки верблюда, поэтому он отправился в поселок пешком в сопровождении пожарного автомобиля и погонщика. Животное прошло более 20 километров в 45-градусный мороз. Его разместили в одном из подсобных помещений пожарной части. В общей сложности спасательная операция продлилась восемь часов.

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