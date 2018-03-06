Гибель россиянина от верблюда связали с пьянством и отказались расследовать

В Тульской области следователи отказались возбуждать дело по факту гибели человека от травм, причиненных верблюдом, живущим на территории частного дома, передает РИА Новости.

«В тот день он самовольно зашел в вольер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и верблюд на запах среагировал», — объяснили в Следственном комитете, уточнив, что в происшествии нет состава преступления.

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Инцидент произошел 27 января в Веневском районе области, 53-летний мужчина пытался покормить животное, оно затоптало и задавило его. Пострадавший через два дня скончался от полученных травм в больнице, рассказав медикам о том, что с ним произошло.

«Погибший мужчина — не хозяин верблюда, он помогал ухаживать за ним», — уточнили следователи.

В феврале в сети опубликовали ролик о спасении посетителя индийского зоопарка, который забрался в вольер к львице. Мужчина перелез через металлическую ограду и пополз к хищнику на четвереньках.

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