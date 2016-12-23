В нижегородском зоопарке львица покусала тракториста

В зоопарке Нижнего Новгорода львица искусала попытавшегося погладить ее рабочего, сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета в пятницу, 23 декабря.

Утром 23 декабря 50-летний работник учреждения перелез через ограждение и попытался погладить зверя, находящегося в клетке. Хищница укусила мужчину и повредила ему обе руки. Пострадавший госпитализирован.

Отмечается, что мужчина работает в зоопарке трактористом. 23 декабря он был отстранен администрацией от работы из-за алкогольного опьянения.

По факту произошедшего начата доследственная проверка.

В ноябре в зоопарке Ростова-на-Дону лев покусал рабочего. Мужчина был нетрезв и начал дразнить животное. Его спас свалившийся с ноги ботинок, который отвлек хищника. Рабочий был госпитализирован с ранами правой голени и стопы и открытым переломом костей правой стопы.

В апреле в барнаульском зоопарке тигр набросился на пьяную школьницу, пытавшуюся ночью сфотографироваться с хищником. Зверь разорвал мышцы на ноге девушки, после чего ей пришлось перенести несколько операций.