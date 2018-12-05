В московском приюте сгорели десятки собак

На северо-западе столицы в районе Хорошево-Мневники сгорело деревянное здание, в котором находился приют для бездомных животных, сообщил телеканалу «360» источник в экстренных службах.

В огне погибли от 30 до 40 собак. Сгорели также жившие в приюте домашние птицы.

По словам собеседника телеканала, спасти удалось 14 псов.

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В администрации заверяют, что проблем с электропроводкой в здании не было, как и конфликтов с соседями.

В пресс-службе МЧС подтвердили «Интерфаксу» информацию о пожаре. «До прибытия подразделений из горящей постройки администрацией были выведены 20 животных. В 05:17 мск пожар был ликвидирован», — отметили в ведомстве.

Информация о возгорании поступила в МЧС в 04:00 мск. Через час с небольшим пожар был локализован, однако огонь полностью уничтожил строение. О предположительной причине возгорания спасатели не сообщили.

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