Оставленный в приюте котенок обошелся студентке в 340 тысяч рублей

Жительница Майкопа погасила долг приюта для бездомных животных в размере 340 тысяч рублей, чтобы отдать туда найденного котенка. Соответствующая запись появилась в сообществе «Бездомные животные Майкопа» во «ВКонтакте» 29 октября.

«К нам обратилась девушка с просьбой принять котенка. Мы объяснили, что, к сожалению, пока не можем: долг перед клиникой 340 тысяч, собак и кошек в приюте и на передержке в общей сложности около 100. На что девушка предложила оплатить наш долг. Сначала мы подумали может это злая шутка? <...> Но девушка просто поехала в [клинику] «Айболит» и оплатила весь наш долг», — поделились историей волонтеры сообщества.

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Они добавили, что котенка в шутку назвали Золотым. Администратор паблика Зиля Степанова рассказала ТАСС, что такой случай произошел впервые за шесть лет работы сообщества. Известно, что девушка — студентка. Она пожелала не называть своего имени.

В августе сообщалось о росте популярности в социальных сетях аккаунта толстого кота, которого хозяева взяли из приюта. Они решили помочь ему похудеть, параллельно отчитываясь о результатах в Instagram. Животное посадили на диету: в день он получает не более 400 калорий. После последнего обследования у ветеринара он весил почти 15 килограммов.

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