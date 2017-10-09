Жительница Нижнего Новгорода подала в суд на бывшего мужа из-за кота

Жительница Нижнего Новгорода обратилась в суд с иском к бывшему мужу с требованием вернуть кота из «незаконного владения». Об этом в понедельник, 9 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции Нижегородской области.

«Женщина указала в обосновании иска, что ответчик удерживает питомца против ее воли, как собственника животного, без каких-либо правовых оснований, и, скорее всего, не обеспечивает должного ухода за ним», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, супруги проживают отдельно. С декабря 2016 женщина неоднократно просила бывшего супруга вернуть кота, но тот не соглашался. Тогда она обратилась в суд.

К рассмотрению гражданского дела об истребовании имущества из чужого незаконного владения, «а именно кота», приступил Ленинский районный суд Нижнего Новгорода. По закону, если мужчина не вернет отсуженное имущество владельцу, он должен будет возместить его стоимость.