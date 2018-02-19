Жители Мурманска помогли вернуть всех сбежавших из приюта собак

Жители Мурманска нашли и вернули в приют для животных всех собак, сбежавших во время погрома 12 февраля, сообщает ТАСС.

Руководитель приюта Оксаны Анчишкиной рассказала, что всю неделю мурманчане внимательно присматривались ко всем бродячим собакам и привозили сбежавших животных даже ночью. Одной из приютских собак удалось найти дом и любящих хозяев. «Меня очень удивило, сколько людей откликнулись на призыв о помощи», — сказала она.

В ночь на 12 февраля неизвестные разгромили 16 окон приюта, выпустили всех собак, перевернули шкафы с лекарствами и разбили дорогостоящую операционную лампу. 30 собак сбежали. Почти половину из них удалось вернуть в тот же день, но 11, среди которых была собака с серьезными заболеваниями и отсутствующими конечностями, находились на морозе на улице.

По данным регионального МВД, злоумышленники попали на камеры видеонаблюдения — полиция уже установила личности предполагаемых участников нападения.

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