К маршруту поезда до Мурманска добавили одну остановку ради одной школьницы

На юге Мурманской области появилась железнодорожная остановка для поездов дальнего следования, которую использует только одна возвращающаяся с занятий школьница Карина Козлова и ее бабушка, сообщили РИА Новости службе корпоративной коммуникации Октябрьской железной дороги.

Эта 14-летняя девочка — единственный несовершеннолетний житель поселка Пояконда, обитатели которого работают на биологической станции МГУ. Зимой в нем остается не более 50 человек.

До этого у Карины была единственная возможность уехать домой с занятий на электричке в 19:10. У девочки не оставалось времени на отдых и подготовку домашнего задания.

За помощью к железнодорожникам с подачи матери школьницы обратилась администрация Кандалакшского района и те назначили дополнительную остановку.

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