Жители Заполярья увидели фата-моргану

Жители Апатитов (Мурманская область) увидели редкое явление — фата-моргану (оптический эффект, при котором над землей можно увидеть миражи объектов, находящихся на горизонте). Причиной такого события стало резкое похолодание, сообщает «Комсомольская правда в Мурманске».

«В атмосфере формируется несколько слоев разной температуры. Возникает эффект линзы, отклоняющей лучи света. Изображение может быть разным — перевернутым или прямым», — пояснил Валерий Демин, научный сотрудник Полярного геофизического института.

По его словам, подобные явления бывают только зимой, причем при особых условиях: холодный воздух, синее небо, отсутствие облачности — в мираже леса и горы отражаются, «как в разбитом калейдоскопе».

По данным Мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Кольский полуостров находится под влиянием антициклона с центром на севере Урала. Благодаря этому в Заполярье установилась морозная погода: от 12 до 17 градусов ниже нуля, при прояснениях от 22 до 27 градусов.

Ранее стало известно, что власти Мурманска создадут единый каталог местных достопримечательностей, который будут выдавать иностранным туристам, прибывающим в город на паромах: инициатива принята к исполнению в ходе рабочей встречи Русского географического общества.